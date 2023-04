Teadlased: vanemad inimesed peaksid õppima nagu lapsed

Teadusajakirjas Aging and Mental Health avaldatud artiklist selgub, et vastupidiselt varasemale arvamusele, on võimalik vanemas eas oma kognitiivset võimekust tunduvalt parandada. Seda eelkõige juhul, kui õppimisele läheneda nii, nagu seda teevad lapsed.

Aasta pärast uute oskuste omandamist said vanimad uurimisalused teatud kognitiivsete võimete testides paremaid tulemusi kui enne õppimise alustamist. Testid tehti uurimislaboris enne katseperioodi algust, selle ajal ning 3 kuud pärast tundide lõppu. Samuti tehti järelkontrolli: 6 kuud ning aasta hiljem, kus muuhulgas katsetati, kui hea on osalejate lühimälu ja tähelepanu. Rõõmustavalt olidki osalejate kognitiivsed võimed pärast sekkumist paranenud, paljude näitajate puhul lausa kolmekordselt. Ning mida rohkem aega õppimisest möödunud oli, seda paremad olid tulemused.

Uuringu juhtivautor, California ülikooli psühholoogia dotsent Rachel Wu ütleb, et osalejate tulemused olid pärast katset sarnasel tasemel, mis tavaliselt on bakalaureusetudengitel, kui nad sarnast testi esimest korda teevad. Autorite sõnul on ka tähelepanuväärne, et kognitiivse võimekuse paranemine dokumeteerida suudeti, sest suuremast osast uuringutest järeldub, et vanemas eas kognitiivsed võimed vaid säilivad või lausa langevad.