Osakestefüüsikuil on maailma paremaks kirjeldamiseks vaja uusi osakesi. Ideid nende kohta puistatakse kui käisest, aga mõõtmistega on neid raske kindlaks teha. Hetkel küll aga maailma parimad ajud ragistavad, et õhku visatud hüpoteesid katsetega faktideks muuta.