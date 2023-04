NEW SCIENTIST ⟩ Kaks kolmandikku USA lastest ei oska piisaval tasemel lugeda - miks?

Võiks arvata, et 5000 aastat pärast kirjakunsti leiutamist teame väga täpselt, kuidas inimesi kõige hõlpsamalt lugema õpetada – enamikus inimühiskondades on see ju elementaarne oskus , milleta kuidagi ei saa. Tegelikult pole see aga päris selge. Teadlaste aastakümneid kestnud vaidlused kõige tõhusamate meetodite üle on toitnud ka poliitilist «lugemissõda» selle üle, kuidas lapsi inglise keeles lugema õpetada.

Põhiline lahing käib õpetamistehnika ümber, mida nimetatakse häälimiseks. USA-s arvatakse tihti, et halvas lugemisoskuses on süüdi liigvähene häälimisele keskendumine koolides. Segadust tekitavalt väitsid teadlased aga eelmisel aastal, et Inglismaa lapsed ebaõnnestuvad sageli just selle pärast, et nende õpetamisel keskendutakse häälimisele liiga palju. Siin probleemi juur end peidabki: üks on mõista, kuidas lapsed lugema õpivad ja nagu selgub, on hoopis teine asi välja mõelda, kuidas neid õpetada. Hea uudis on see, et teadlased, kes on hakanud praktilist õpetamist rohkem uurima, saavad lõpuks aru, kuidas oma teadmisi õpetamismeetodite parandamiseks kasutada ja kuidas nn lugemissõjale lõpp teha.