IT-teadlane Arvo Kaldmäe: «Teadmatust saab teada!»

Olemasolevaid meetodeid on võimalik tuntavalt parandada, kui hinnata süsteemi mõjutavaid häiringuid ning mudeli ebatäpsusi ja arvestada nendega juhttoime arvutamisel. Sisuliselt tähendab see, et konstrueeritakse täpsem mudel, mis lubab ka paremat lõpptulemust ehk siis süsteemi käitumist soovitul viisil.

Projekti PSG833 eesmärk ongi täiustada mõningaid juhtimissüsteeme mõjutavaid häiringuid ning ebatäpsusi hindavaid meetodeid.

Populaarsetel meetoditel on liiga kitsas kasutusala

Paraku on hetkel kasutusel olevad populaarsed meetodid rakendatavad teatud rangetel eeldustel, mis ei ole enamasti täidetud. Seda eriti mittelineaarsel juhul, kui süsteemi kirjeldavad võrrandid võivad olla väga keerulised.

Selleks, et neid olemasolevaid meetodeid saaks rakendada rohkematele süsteemidele, leitakse projekti käigus mooduseid, kuidas teisendada mudelite võrrandeid nii, et teadaolevad meetodid häiringute hindamiseks oleks lihtsasti rakendatavad.

Taoline võrrandite teisendamine erikujudele on väga tavaline meetod mittelineaarsete juhtimissüsteemide korral, et lihtsustada erinevate probleemide lahendusi. Projekt keskendub aga just tingimuste leidmisele, mis garanteerivad sobiliku teisenduse olemasolu, algoritmide kirjapanekule, mis leiavad selle sobiliku teisenduse, ning nende algoritmide täiustamisele ning testimisele.