Teadlased tegid kartulist lennuvahendi, mis laguneb looduses või pistetakse nahka

Tulevikus jälgitakse ka kahjuritest nakatumist, metsatulekahjusid, inimtegevuse mõju metsale ja metsloomade käitumist.

Lennuvahendi tiib on inspireeritud looduslikust seemnest. Foto: EMPA

Pärast seitset päeva testimist laboritingimustes on droonide tiivad juba ära lagunenud, selgus katsetest. Veel kolme nädala pärast laguneb ka kogu andur. Nii leiavad bio-purilennuki looduslikud komponendid tee tagasi loodusesse. Wiesemülleri sõnul on happesuse andur vaid esialgne tõestus sellele, et erinevat tüüpi andurid suudavad looduses reaalajas määrata puude, vee ja pinnase seisundit ning peale mõõtmist ise ära laguneda.

Selline näeb välja anduri kaitsekile, mis avaneb niiskuse toimel ja sulgub kuival ajal. Foto: EMPA

Et andur oleks kaitstud enne kasutamist lagunemise eest, on see kaetud spetsiaalse kaitsekilega. Selle eesmärgiks on avada andur keskkonnamõjudele, kui hakkab vihma sadama. Kuival ajal aga võtab see kate kaitseasendi. Vihma või niiskuse toimel avaneb kate nagu lilleõis.