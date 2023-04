NEW SCIENTIST ⟩ Kas söödud kalorite vähendamine aeglustab vananemist?

Kuid kolmas katse, mille Belsky meeskond töötas välja DNA keemiliste modifikatsioonide mustrite põhjal, registreeris väikese erinevuse. Mitmed uuringud näitavad, et nende modifikatsioonide mustrid muutuvad vananedes. See test ei mõõda praegust bioloogilist vanust, vaid selle tõusu kiirust.

Belsky ütles New Scientistile, et kolme testi tulemuste erinevus võib olla tingitud sellest, et kolmas on kaloripiirangu dieedi väikeste mõjude suhtes tundlikum.

Lõppkokkuvõttes ei saa me aga teada, kas mõni bioloogilise vananemise test tõesti töötab, enne kui uuringud on kestnud aastaid ja näitavad, et ilmselt madalama bioloogilise vanusega inimesed elavad tõesti kauem. See tähendab, et kulub palju aega, enne kui saame teada, kas kalorite piiramine aeglustab vananemist.