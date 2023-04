Vaikse ookeani prügisaarel valitsevad esimesed kolonialistid

Vaikse ookeani kirdeosas, California ja Hawaii vahel asuvast prügisaarest proove kogunud USA teadlased leidsid erinevate saares hulpivate esemete küljest 37 liiki selgrootuid, kelle loomulikuks elupaigaks on rannikualad. Peamiselt pärinevad liigid riikidest nagu Jaapan, mis asuvad teisel pool ookeanit.

Foto: Haram et al 2023

Esemed Vaikse ookeani prügisaarelt. Igal esemel on näha erinevaid selgrootuid, kes tavaliselt elavad rannikualadel.

«Avameres leidub hulgaliselt rannikuliike, kes suudavad seal elada ja paljuneda,» kirjutasid nad uuringus, mis avaldati ajakirjas Nature Ecology and Evolution. «Rannikuliigid on selle üha laieneva plastprügi saare neopelaagilise (uus, väljaspool ranniku ja põhja mõjusid toim.) koosluse oluline ja püsiv osa,» öeldi uuringus.

Uuringust selgus, et tehissaareni jõudvad loomad võivad kiiresti paljuneda, toitudes bakterite ja vetikate poolt plastikule moodustunud limakihtidest. Uuringu koostajate sõnul tuleb uut kooslust edasi uurida, et mõista, kuidas need rannikuloomad avamere toiduahelasse mahuvad.