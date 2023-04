Euroopa Parlament võttis vastu kliimaeesmärgi saavutamiseks esmatähtsad õigusaktid

Teisipäeval kiitis parlament heaks 2022. aasta lõpus ELi liikmesriikidega saavutatud kokkulepped mitme paketi « Eesmärk 55 » olulise õigusakti kohta, et vähendada kooskõlas Euroopa kliimamäärusega kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Heitkogustega kauplemise süsteemi reform

Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) reform võeti vastu 413 poolt- ja 167 vastuhäälega, erapooletuid oli 57. See suurendab süsteemi kliimaeesmärke, kuna HKSi sektorites tuleb kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähendada 62 protsenti võrreldes 2005. aasta tasemega. Samuti kaotatakse aastatel 2026–2034 ettevõtjatele eraldatavad tasuta saastekvoodid ning luuakse uus HKS II maanteetranspordi ja hoonete jaoks, et hakata alates 2027. aastast (või 2028. aastast, kui energiahinnad on erakordselt kõrged) maksustama ka nende sektorite heidet.