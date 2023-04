Brasiilias alustab tööd maailma suurim sääsetehas

Ligi pooled kõigist putukaliikidest kannavad enesele teadmata bakterit nimega Wolbachia pientis. Brasiilias dengue palavikku, Zikat ja teisi ohtlike viiruseid levitavatest Aedes aegypti sääskedest aga tavaliselt seda bakterit ei leia. MTÜ World Mosquito Program (WMP) teadlased avastasid, et Wolbachiasse nakatunud A. aegypti levitab inimestele ohtlikke haigusi märksa vähem, sest bakter võidab sääsesisese olelusvõitluse ja ei jäta viirustele ruumi.

Eelmisel nädalal teatas WMP, et Brasiilia rajab järgmiseks aastaks maailma suurima sääsetehase. Riik loodab projektiga kaitsta kuni 70 miljonit inimest, keda sääsed igal aastal nakatavad. Järgmise kümne aasta jooksul toodab ja vabastab rajatis aastas kuni viis miljardit sääske.

Bakteriga nakatatud sääsed vabastatakse esmalt linnapiirkondadesse. Teadlased loodavad, et Wolbachia kandub edasi ka metsasääskede populatsioonini. Indoneesias ja mujal tehtud uuringud on näidanud, et meetod võib vähendada dengue palaviku esinemissagedust kuni 77 protsenti.