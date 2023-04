Šivelutši vulkaanipurskes vormus kilomeetrine kraater, kohalikke kaitseb lumesadu

11. aprillil plahvatuslikult purskama hakanud Šivelutši vulkaani seisukorrast said teadlased selge pildi alles laupäeval, sest keeruliste ilmaolude tõttu ei olnud võimalik seda hästi jälgida. Kljutši vulkanoloogiajaama töötaja Juri Demjantšuk rääkis Interfaxile , et tõenäoliselt toimus plahvatuslik purse kagu suunas ning tänaseks on suurem osa aktiivse kupli struktuurist kokku varisenud ja tekkinud tohutu, üle kilomeetrise läbimõõduga kraater.

Tuhapilv jõudis ka Šivelušist üle 500 kilomeetri loodesse ning kuigi põhiline purskeetapp on tänaseks läbi, purskab vulkaan veel kohalike teadlaste hinnangul mõnda aega, samuti ei kao tuhk atmosfäärist veel nii pea. Siiski on kohaliku teadlase sõnul sündmused üsna positiivse stsenaariumi järgi kulgenud – lõõmapilvest tulnud kivimaterjal pole teid kahjustanud ning lähipäevil on oodata veel lumesadu, mis tuha mõju hingamisteedele veidi maandama peaks.

Kamtšatka poolsaar on üks maailma vulkaanirikkamaid piirkondi – kokku on seal hinnanguliselt 160 vulkaani, millest 29 on veel aktiivsed. 3283 meetrit kõrge Šivelutši vulkaan on üks poolsaare suurimaid, väga aktiivne ja selle plahvatuslikud pursked üldjuhul kellelegi üllatusena ei tule – viimase 12 00 aasta jooksul on see pursanud vähemalt 60 korda, kusjuures vulkaani vanimad osad on 65 000 aastat vanad.