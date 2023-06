«Abielunaiste kodakondsus käib nende meeste järele» ehk näiteid naiste kodakondsusõiguse kohta äsja iseseisvunud Eestis

Nendele nõuetele vastas suurem osa toonasest Eesti elanikkonnast. Niisiis võiks arvata, et Eesti kodanikeks tunnistati ka kõik Eesti päritolu naised, kellel olid asjaomased tingimused täidetud. Ent maanõukogu määrus sisaldas muu hulgas paragrahvi nende naiste kodakondsuse kohta, kelle abikaasa kuulus mõne välisriigi kodakondsusesse ega tahtnud või saanud eri põhjustel Eesti kodakondsust taotleda. Nimelt sätestas määruse 5. paragrahv, et abielunaiste kodakondsus «käib nende meeste järele», mis jättis välisriigi kodanikega abiellunud eestlannad automaatselt Eesti kodanike ringist välja.

Määruse teisel lugemisel 1918. aas-ta novembris pidas maanõukogu liige Villem Maasik küll vajalikuks selle vastu vaielda, et «naiste riigikodakondsus mehest rippuvaks on tunnistatud», kuid tema ettepanek saata paragrahv komisjonile uuesti läbivaatamiseks lükati maanõukogu istungil tagasi. Seda küll napilt ühe häälega. Nagu protokollist näha, selgitasid maanõukogu liikmed Ado Birk, Jüri Parik ja Hugo Kuusner talle vastuseks, et «teistes riikides see nii on ja meie erandi tegemisega rahvusvahelise õigusega kokku põrkaksime».