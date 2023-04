Puugipank ajab sel kevadel taga linnapuuke

TAI nakkushaiguste uuringute osakonna juhataja Julia Gelleri sõnul kasutatakse selleks, et taimestikult puuke koguda, puugilippe ehk puuvarrele kinnitatud heledavärvilise kanga tükke. «Puugikorjel lohistame puugilipuga mõned korrad mööda väljavalitud haljasala pinda ning siis kontrollime, kas ja kui palju puuke lipule kinnitus. Seetõttu on ka puugilipu värv tavaliselt valge, et puugid paremini silma jääks. Kõik lipule kogunenud puugid korjame hoolikalt pintsettidega üles ning sulgeme turvaliselt katseklaasi, et laborisse uuringule transportida. Igal katseklaasil on kirjas ka aeg ja koht, kust puugid leidsime,» ütles Geller.