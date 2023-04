Kus on targad laevad ja miks need veel ei seila?

Kui tarka laevandust rakendada olemasolevale majandussüsteemile, siis see võimendab mitte ainult ja isegi mitte niivõrd häid, kuivõrd selle halbu külgi. See tähendab, et targad laevad hakkavad üha suurema efektiivsuse ja väiksemate kuludega vedama üha rohkem kaupa, sh suures osas lõppsaabumise punkti nimega «prügimägi».

Tänu tehnoloogilistele arengutele on see esimest korda inimkonna ajaloos vähemalt teoreetiliselt võimalik. Kui tarka laevandust juhtiv tehisintellekt saab oma otsuste tegemisel täiendavalt infot hulgi- ja jaemüügi kohtadelt, valitsusasutustelt kuni lõpptarbijate kodukülmikuteni välja (asjade internet), siis suudab see ka iga hetk välja arvutada, mis kaupa, kui palju ja kuhu peaks liigutama. See on muidugi idealistlik ettekujutus ja eeldab kõikide põhiparadigmade muutmist, millest kõige raskem on mitte ainult ettevõtjate, vaid ka kogu tarbimisühiskonna täielikult teistsuguste põhimõtete ja tõekspidamiste omaksvõtmine, millesse on praegu (veel) kahjuks raske uskuda.