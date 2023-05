Helilokatsioon maailmasõdade aja õhutõrjes ja Malta betoonkõrv

Radari tarvitus

Suurtes riikides algasid enam-vähem ühel ajal, 1934. aastal, uuringud, mismoodi rakendada raadiolokatsiooni õhuohu eelhoiatussüsteemi osana, kuigi sõja ajal kasutati küllatki palju ka helilokatsiooni ja inimesi vaatlejatena.

Eestis on eriti 1944. aasta märtsipommitamise aegu tuntud Saksa õhukaitseradarite ja Tallinna sadamas seisnud õhutõrje radarilaeva Togo tegevus Tallinna ümbruses. Praegusajal on kultuurimälestisena kaitse all üks Saksa radariehitis Harju maakonna Naissaare põhjaosas, aga on peetud plaani tunnistada kultuurimälestiseks veel kaks ehitist: üks Prangli saarel Harju maakonnas ja teine Valastes Ida-Viru maakonnas.

Nõukogude aja õhukaitse radariehitistest on tuntumad NSV Liidu loodeosa õhukaitse maa-alune mitmekorruseline varujuhtimiskeskus Tallinna lähedal Pääskülas ning Lahemaal Pärispea poolsaare kirdeotsas paiknenud baas. Selles baasis olevat 1987. aastal esimesena märgatud, et üks väikelennuk oli ületanud NSV Liidu piiri; hiljem maandus see hobilendur Matthias Rusti juhtimisel Moskva Punasele väljakule.