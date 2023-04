Keskkonnaagentuur ja ornitoloogid loevad kokku Eestis elavad rähnid

Seireperioodi jooksul on vähenenud väike-kirjurähni ja eriti laanerähni arvukus. Rähnidest kõige spetsiifilisema elupaiganõudlusega laanerähni esinemine sõltub ennekõike sobivate elupaikade ehk vanade kuusikute leidumisest. Kuid elupaikade suhtes vähenõudliku suur-kirjurähni arvukuse muutusi mõjutavad lisaks elupaiga pindalale oluliselt ka käbirikkad aastad okaspuudel, külmad talved ja liigikaaslaste invasioonid naaberriikidest. Suur-kirjurähni, valgeselg-kirjurähni ja musträhni arvukus on vaatamata arvukuse aastatevahelisele kõikumisele olnud seirealadel kokkuvõttes stabiilne.

Roherähn on lõunapoolse levikuga, peamiselt sipelgatest toituv kultuurmaastiku liik, kelle viimane püsivalt asustatud levikupiirkond Eestis oli Valjala ümbruses Saaremaal. Riikliku seire käigus leiti Valjala 100 ruutkilomeetri suuruselt loendusalalt kolm pesitsusterritooriumi nii 2012 kui ka 2017 aastal. Kuid hiljem ei ole roherähne seal enam kohatud ja ka ülejäänud Eestist laekub aastas vaid üksikuid juhuteateid.

2022. aasta 9. ja 10. aprillil viisid linnuklubi Estbirding liikmed Saaremaal läbi ulatusliku roherähni inventuuri. Osales 24 vaatlejat ja kokku peibutati liiki 185. punktis ehk kõigis varasemalt teada olnud leiukohtades nii Saaremaa ida-, kesk- kui lääneosas, kuid roherähnid jäid leidmata. Inventuur toimus riikliku seire metoodika kohaselt peibutamismeetodil, vaatluskohtade andmed on sisestatud PlutoF andmebaasi. Kokkuvõtvalt võib eespool toodud tulemuste põhjal arvata, et roherähn on Saaremaalt tänaseks tõenäoliselt välja surnud.

Euroopa linnuatlase avaneb uues vahekaardis levikukaartidelt võib näha, et roherähn on ära kadunud ka Lätist ning liigi leviku piir ulatub praegu umbes Leedu keskosani. Roherähni arvukus on Eestis vähenenud juba ligi pool sajandit ja selle peamiseks põhjuseks peetakse poollooduslike koosluste pindala vähenemist. Lisaks on väikesearvulised asurkonnad erinevate mõjutegurite suhtes tundlikud ja võivad välja surra ka juhuslike negatiivsete tingimuste kokkusattumise tagajärjel, näiteks on roherähn tundlik külmade ja lumerohkete talvede suhtes.