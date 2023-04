Saksamaal tuleb pärast tuumajaamade sulgemist jalad kõhu alt välja võtta

Kolme viimase jaama sulgemine on lõppakord 2002. aastal vastu võetud otsusele tuumaenergiast loobuda. Protsessile andis hoogu juurde Angela Merkel pärast 2011. aasta Fukushima katastroofi. Alates 2003. aastast on Saksamaal suletud 16 tuumajaama.

Tugevam vastuseis 20 aastat tagasi tehtud otsusele tekkis möödunud aasta veebruaris pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Avalik arvamus oli muutunud, peamiselt rõhuti kõrgetele energiahindadele ning kliimaprobleemile, mistõttu otsustas Scholzi valitsus loobumisperioodi veidi pikendada. Algselt pidi viimased jaamad suletama juba möödunud aasta lõpus. Siiski on mõned kriitikud arvamusel, et kuigi pikas perspektiivis on selge, et tuumaenergia pole kestlik lahendus, oleks praegust olukorda arvestades olnud mõistlik loobumisperioodi pikendada veel paari aasta jagu.