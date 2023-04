New Scientist ⟩ Kuidas prokrastinatsiooniga hakkama saada

Meile öeldakse sageli, et prokrastinatsioon on «ajavaras». Kui ma märkan, et mu päevad, mis tegevustega täitmata, mööda libisevad, olen ma abitu, kuid tunnen kaotusevalu, mõeldes sellele, mida kõike ma saavutada oleks saanud saavutada, ja süütunnet, et ma ei suutnud seda sissemurdjat vaos hoida.

Psühholoogiauuringute järgi võib meie enesemanitsemine ainult raskendada sellest harjumusest vabanemist, sest viivitamine on sageli stressiga ja enesekriitikaga toimetulemise viis. Kui tunnen muret näiteks oma raamatu uue peatüki kirjutamise pärast, võin ma pigem peita oma pea sotsiaalmeedia liiva alla kui olla silmitsi kehva esimese mustandi hirmutava reaalsusega. See on kontraproduktiivne, kuna kaotatud aeg muudab halvema soorituse ainult tõenäolisemaks, kuid see pakub lühiajalist leevendust ärevusele, millega silmitsi seisan.

Prokrastinatsioon ehk edasilükkamine on ülesande alustamise ja lõpuleviimisega viivitamine. Inimene loobub vabatahtlikult tähtsate ülesannete kallal töötamast ja tunneb end halvasti või ebamugavalt, sest teadvustab endale, et selline käitumine on negatiivsete tagajärgedega.

Uuringud näitavad, et mida suurem on hirm ebaõnnestumise ees, seda tõenäolisem on, et me lükkame asjade tegemist edasi. Kui me end sellega piiname, siis tõstab see ainult meie stressi ja ärevuse taset, mis võib panna meid otsima veel enam ajutist leevendust – saboteerides ka meie järgmist ülesannet. Tulemuseks on enesesabotaaži nõiaring.