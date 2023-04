Populaarne teadussaade «Rakett 69»on jõudnud taas finaali. Teie ees on kaks erakordselt tarka noormeest, kelles üks hakkab peagi suuri asju korda saatma AI-vallas ja teine meditsiinis. Kes nad on, kuidas nii kaugele jõudsid ja mida Eesti elus paremaks teha tahavad?

Martin Veližanin: Ma olen «Rakett 69» saatesse alati nii väga tahtnud. See oli neljas kord, kui sain sisse! Lahendasin õigesti, aga seda polnud näha-kuulda. Olen tagasihoidlik ja jäin varju. Olin ka liiga vahetu, ütlesin ausalt ja enesekriitiliselt, et ma natukene tardun kaamerate ees. Aga nüüd ma tean, et kaameraga saab lihtsalt leppida. Tahtsin tõestada, et olen piisavalt hea, ma saan hakkama nende ülesannetega!