VÕITJA! ⟩ «Rakett 69» Martin: «Me pole keegi ülihead – ma eksin, ajan sassi ja see on ekstreemselt naljakas!»

Martin teab, et lahendus peab kusagil olema, ja nuputab selle välja!

Aigar Vaigu

«Rakett 69» saatejuht ja peakohtunik

Martini puhul jäi meelde tema tohutu sõbralikkus ja tagasihoidlikkus. Ta ei lähe plõksima. Ta suudab hoida alati sisu endast olulisemana. See on äge! Selliseid noori nagu Martin võiks meil rohkem olla! Martin on oma ala väga suur fänn, arstiteadusele pühendunud. Finaalis kasutas ta neid asju, mis on tema erialaga seotud. Martin on väga sobilik oma eriala propageerima.

Pühendumist näitab ka see, millise teadusteatri etteaste ta tegi: võttis täiesti oma teema ja kirjeldas füüsika poolt ning näitas, kuidas arstid sellest kasu saavad. Füüsika- ja mehaanikateadmised võiksid olla paremad, aga selle teeb ta tasa julge pealehakkamisega. Ta teab, et lahendus peab kusagil olema, ja nuputab selle välja.

Martin on väga hea meeskonnakaaslane, hoiab entukat üleval. Temaga ühes meeskonnas koos tegutseda võis olla väga meeldiv kogemus. See oli selgelt näha, kuidas ta ülejäänud tiimist väga hoolib ja kogu tiimi pingutama paneb. Ise on ta pigem tagasihoidlik.

Mis on väga äge – ta on mitu aastat proovinud saatesse saada ja olen rõõmus, et nüüd läks tal õnneks. Aga mingit halastamist selle pärast, et ta juba neljas kord tuleb, kindlasti ei olnud! Kõik on alati õiglane. Meile tuleb iga kord inimene puhta lehena ja vaatame, kui hästi ta hakkama saab. Aastaid tagasi oli ka Kaarel Vesilind visa hing, kes kolm või neli tiiru käis, enne kui saatesse sai. Mõnel inimesel on unistus ja ta leiab motivatsiooni selle poole püüelda.

Arstiõpingute kõrvalt Raketti teha on karm, need mõlemad on üsna intensiivsed. Selles mõttes kindlasti austus Martinile.

Töövõime ja oskus ennast otsustaval hetkel kokku võtta on tal väga head. Ka see finaalieelne ülesanne, kus olid pangatehingud, näitas: pulss on laes, pinge üleval, aga tema suutis keskenduda! Seal tuli välja erinevus tema ja Annika vahel, kel närv vedas alt. Martin suutis jääda rahulikuks, ta tegi ainult ühe vea.

Võit oli Martinile üllatus. Ma usun, et ta ise ei arvanud, et ta nii kaugele jõuab, et ta võidab. Tema jaoks oli kõige suurem võit juba see, et ta saatesse sai! See läks talle väga korda.