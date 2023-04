NEW SCIENTIST ⟩ Maa eluks vajalikud tegelased surevad meie jalge all

Nad on suremas. Pikka aega arvati, et bakterid, seened ja muud mikroobid on suuremate organismide väljasuremislaine tekitajate eest kaitstud. Neid on tohutult palju ja nad paljunevad nii kiiresti, et teadlased eeldasid, et mullaelustiku maised ohud ei ähvarda. Kuid viimastel aastatel on mikrobioloogid selle oletuse kahtluse alla seadnud – nüüd annavad nad häiret, et mikroorganismide populatsioonid on vähenemas, võib-olla isegi päris järsult.