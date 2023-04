Google´i tehisintellekti mudeli treenimiseks vajavad serverikeskused tohututes kogustes jahutusvett, mille tarbimine võib veelgi süvendada veeprobleemi, selgus teadlaste uuringust. Eriti aplalt on hakanud tarbima ka praegu ülipopulaarne ChatGPT keelemudel, kuid täpsemaid andmeid selle kohta pole veel teada. Pildil on Google´i serverikeskus Iowas, kus võib-olla tehisintellekti treeninguid ei tehta, pilt on illustreeriv.

Foto: Connie Zhou / AP / Scanpix