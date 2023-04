«Need on meeletud numbrid!» Eestlaste toiduraiskamine on koormaks keskkonnale ja majandusele

Idee tuli elust enesest. «Kui kodust ära kolisime, mõistsime, kui keeruline on aina kallinevate toiduhindade juures iseseisvalt hakkama saada. Olime Rootsis, Soomes ja Saksamaal näinud selliseid päästetud kaupade müüke ning nii tekkis idee asutada Sumena, kus müüakse toatemperatuuril säilitatavaid tooteid, mis pole ühel või teisel põhjusel jõudnud poeriiulile ja on hävimise ohus,» meenutab Lamp.

Toidu hävitamise põhjuseid on mitmeid: näiteks lõpetatakse selle konkreetse toote valmistamine ja müük, aga ladudes on veel mõningane ülejääk. Samamoodi võivad jääda tooted müümata, kui toimub pakendite muutmine, kaupa on tellitud liiga palju või on lähenemas või juba käes «parim enne» kuupäev.