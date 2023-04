Targa linna lahendusi ootab Tallinnas saja tuhande eurone toetus

Tallinnovationi targa linna lahendusi otsiv innovatsioonikonkurss toetab linna loodud Test in Tallinn kontseptsiooni, täiendades võimalust Tallinnas testida konkreetse ajaperioodi vältel ja rahastuse toel.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm soovitab võimalusest kindlasti kinni haarata. «Tallinnovationilt on hoogu juurde saanud mitmed nüüdseks edukad ideed. Tallinn on piisavalt suur, aga ka piisavalt väike, et siin oleks samal ajal paindlikud võimalused testimiseks ning tulemustel usaldusväärsus suurematele turgudele sisenemisel,» ütles Vimm.