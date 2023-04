Eesti teadlased töötasid välja meetodi reaalajas energiamärgise määramiseks

Kuna Euroopa Liit on seadnud 2050. aastaks eesmärgi, et kõik hooned peavad olema nullheitega ehk liginullenergiahooned, aga paljude energiatarbimise kohta puuduvad usaldusväärsed andmed, siis aitab DigiAuditi platvorm lahendada selle probleemi ning võimaldab ettevõtetel ühtlasi lihtsustada Euroopa ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiiviga (CSRD) kaasnevat täiendavat aruandluskohustust.

«Hoonete energiatõhususe parandamine on meie ühiskonna süsiniku jalajälje vähendamise seisukohalt ülioluline, kuna hooned moodustavad 40 protsenti meie energiakulust. Selliseid lahendusi, mis suudavad mõõta hoonete energiatarvet ja sisekliimat, on maailmas mitmeid. DigiAuditi platvormi teeb aga unikaalseksomanikele ja halduritele antav võrreldav ülevaade kogu portfelli erinevate hoonete tegelikust energiakulust ning samuti sisekliima kvaliteedist,» selgitas Kurnitski.

Lahenduse turule toova ettevõtte Thinnect juhi Jürgo Predeni sõnul on DigiAuditi puhul tegu teadusliku tippsaavutusega, millele turul täna konkurenti pole. «Tänapäeval ei hooma ükski hoone haldur täpselt, kuhu energia kulub, kuna hooned on nii keerukad ja nende toimimine muutub ajas. Siin on DigiAuditi lahendusel oluline roll - see aitab aru saada, kuhu energia kulub ning kuidas seda kulu vähendada,» täpsustas Preden.

«See on esimene pilootprojekti kommertsialiseerimise samm ja töötame selle nimel, et ka teistest pilootidest tuleksid hargettevõtted ja/või teenused tippkeskusele,» lisas Stanfordis viibiv FinEst Targa Linna Tippkeskuse direktor Ralf-Martin Soe. Tema sõnul on positiivne, et Eesti teadlased teevad ettevõtetega järjest rohkem koostööd, kuigi võimalused on tegelikult oluliselt suuremad - näiteks Stanfordi ülikooli targa linna projektid on Eesti ja Euroopaga võrreldes palju tihedamalt erasektoriga seotud.