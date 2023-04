Jüri Liiv (1947-2000) oli Eesti luuletaja ja kirjanik, kes on tuntud oma omapärase stiili ja sõnumi poolest. Tema luuletustes kajastub sageli elu mõttetus ja üksildus, samuti ühiskonna ja kultuuri kriitika. Üks Liivi tuntumaid luuletusi on «Tuulevaikus», mis käsitleb üksindust ja vaikust, kuid samal ajal pakub lootust tulevikule. Liiv on kirjutanud ka palju proosat, sealhulgas romaane, novelle ja jutustusi.