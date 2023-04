New Scientist ⟩ Start-up arendab maailma esimesi ammoniaagiga töötavaid laevu

The Brooklyn Navy Yardi tohutul alal laiutavas tööstuskompleksis oli kunagi Teise maailmasõja ajal USA lahingulaevade ja lennukikandjate ehitamisega ametis 70 000 töötajat. Peaaegu 80 aastat hiljem on see saanud koduks New Yorgi ettevõttele, millel on väga erinev merendusalane ülesanne – võtta laevanduses üleilmselt kasutusele ammoniaaki kui vähese CO2-heitega kütus.

Idufirma Amogy on juba näidanud, kuidas ammoniaki kütusena kasutav tehnoloogia saab töötada lendavas droonis, John Deere'i traktoris ja viimati ka veoautol. Nüüd töötab see tehnoloogia ka ammoniaagikütust kasutaval laeval.

Enamik laevu töötab praegu fossiilkütustel, mis eraldavad kasvuhoonegaase, moodustades 3 protsenti maailma süsinikdioksiidi heitkogustest. Üks alternatiiv hõlmab sõidukite üleviimist vesinikkütusele, millest eralduks ainult vesi. Kuid gaasiline vesinik tuleb ladustamiseks ja transportimiseks kokku suruda ja veeldada temperatuurile –253 °C (–423 °F).

Ammoniaak võiks olla alternatiivne vesinikku sisaldav kütus, mida on kergem säilitada ja transportida toatemperatuuril stabiilsel vedelal kujul.

Vesinikku saab ammoniaagist eraldada, kui ammoniaaki kuumutada kõrge temperatuurini, kuid see on protsess, millel on oma energiakulu. Siin tulebki kasutusse Amogy tehnoloogia. Et muuta ammoniaagienergia elujõulisemaks, on ettevõte välja töötanud tõhusama ja miniatuursema «ammoniaagi krakkimise» meetodi, mis võimaldab ammoniaagist keemiliselt vesinikku eraldada madalamal temperatuuril. See kasutab patenteeritud katalüsaatorit, et kiirendada protsessi keemilises reaktoris, mis toidab vesiniku kütuseelementi.