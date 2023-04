NEW SCIENTIST ⟩ Kas tehisintellekti juturobotid mõtlevad juba tõesti nagu inimesed?

Microsofti teadlased väidavad, et OpenAI uusim keelemudel GPT-4 on võimeline täitma nii palju erinevaid ülesandeid, et ületab mõnel juhul juba inimese võimeid ning see tehisintellekti mudel näitab juba üldise tehisintellekti (AGI) algeid. Kas see kauaoodatud tehisteadvus on juba lähedal või on need väited lihtsalt üks järjekordne tehnoloogiamull?