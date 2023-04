Keskkonnaameti tööd lihtsustab uus hüdrokopter VURR

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et uus hüdrokopter nimega VURR annab Keskkonnaametile juurde võimalused, mida varasemalt ei olnud. «Hüdrokopter võimaldab talvisel perioodil keeruliste jääoludega teostada meie inspektoritel järelevalvet ja vajadusel päästa ka inimesi, eelkõige kohtades, kus püsiv jääkate on kas moodustumas või lagunemas. Samuti võimaldab hüdrokopter teha järelevalvet madalaveelistes merelahtedes ja jõgede suudmealadel, kus muude ujuvvahenditega ei ole võimalik sõita, kuna rannik on kivine või madal,» rääkis Vakra.

Kindlasti on oluline lisada, et ka kutselistel kaluritel on sarnane tehnika juba tekkimas. «Keskkonnaamet peab ajaga kaasas käima ka tehniliste vahendite osas, kahtlemata on meie üheks eesmärgiks võtta kasutusele lahendusi, mis annavad näiteks järelevalve tegevusi tehes juurde olulise silmapaari,» selgitas peadirektor.