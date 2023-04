NEW SCIENTIST ⟩ Kofeiinisisaldus veres on seotud diabeediriski ja kehakaaluga

Paljud inimesed joovad päevas mitu tassi kohvi või kofeiini sisaldavat karastusjooki. Ka mitmed varasemad uuringud on näidanud, et kofeiini tarbimine on seotud väiksema kehakaaluga. Kuid need olid peamiselt vaatlusuuringud, mis analüüsisid inimeste tervist ja kofeiinitarbimist, mistõttu oli raske teada saada, kas kofeiin põhjustas mõju või korreleerus sellega.