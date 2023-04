Ehitussektori saastet vähendavad ehitatud ruumi parem planeerimine, tiheasustus ja hoonete CO2 mõõtmine

«Hoonete süsinikujalajälje mõõtmine võimaldab teha teadmistepõhiseid otsuseid. Näiteks on teistes Põhjamaades aastaid tavaline, et hoonetelt ei nõuta enam maa-alused parkimiskohti, sest see hoiab kokku 30–50 protsenti hoone süsinikujäljest. Ühtlasi nõutakse arendajatelt ühistranspordi ning rattataristu rajamist,» lisas Pere. «Mõõtes liikuvuse jalajälge, tellides senisest kordades säästvamat liikuvuse taristut ning planeerides tihedamaid linnu, kus vajadus eraauto järele on väike, hoiame kokku süsinikku ja loome inimestele tervislikku ning rohelisemat elukeskkonda,» lisas. Pere.

Ehituse teekaardi üks aluspõhimõtteid on olla teadmistepõhine ning tulevikku vaatav, mistõttu tuginetakse ka Eesti inimarengu aruannetele, kust on võetud soovitus luua nn ühe tunni Eesti, kus elu maal on võimalik ja atraktiivne, asulate vahel on toimiv ühistransport ning autosõltuvus on jäänud minevikku.

Pärtel-Peeter Pere Rohetiigri ehituse teekaart 2040 tutvustusel. Foto: Andrei Ozdoba

Nii soovitab teekaart taristuehituses järgida juba kokku lepitud säästva liikuvuse eesmärke. Riigi säästva liikuvuse sihtide saavutamiseks pakutakse lahenduste seas Rootsi näitel nn nelja sammu meetodit, kus käiakse läbi küsimused: kas meil on uut teed vaja?; kas me saame olemasolevat taristut efektiivsemalt kasutada?; kas me saame olemasolevat parandada, mitte ei ehita uut?; kas investeering uutesse teedesse on mõistlik?

«Neljarajalised maanteed ei ole andmetele tuginedes Eestis põhjendatud ei majanduslikust, ühiskondlikust ega keskkondlikust vaatepunktist, sest 2+2 maanteed tõstavad nõudluse loomisega autostumist ning hävitavad inimeste elukeskkondi, eriti seal, kus need asulaid läbi lõikavad,» rääkis Pere.