Kloroflorosüsivesinikud ehk freoonid omavad võimet lagundada Maad Päikese eest kaitsvat osoonikihti ning seetõttu on nende kasutamine maailmas erinevate keeldudega piiratud. Ühisele pingutusele vaatamata leidsid teadlased esmaspäeval avaldatud uuringus, et mõne inimtekkelise freooni kontsentratsioonid on saavutanud rekordtasemeid ja nende allikad suurendavad kliimat muutvate kasvuhoonegaaside hulka atmosfääris.