E-valitsemise professor Vincent Homburg räägib inauguratsiooniloengul poliitika ja tehnoloogia põimumisest

Vincent Homburg on e-valitsemise professor ja Euroopa teadusruumi õppetooli (e-valitsemine ja digitaalsed avalikud teenused) hoidja Tartu Ülikoolis. Ta on koos Victor Bekkeriga toimetanud raamatu «The Information Ecology of E-Government» (IOS Press, 2005) ning koos Christopher Pollitti ja Sandra van Thieliga raamatu «The New Public Management in Europe» (Palgrave Macmillan, 2007). Tema monograafia «Understanding E-Government» (2008) ilmus kirjastuselt Taylor & Francis. Viimasel ajal on Homburgi artikleid avaldanud sellised teadusajakirjad nagu International Review of Administrative Sciences, Local Government Studies, The Information Society, Behavior & Information Technology, International Journal of Public Administration ja Artificial Intelligence and Law.