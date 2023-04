NASA 50 aasta esimeses Kuu-meeskonnas on kolm meest ja naine

Kolm ameeriklast ja kanadalane on esimesed, kes lendavad NASA kapsliga Orion, mis lennutatakse kosmosesse Space Launch Systemi raketiga Florida osariigis asuvast Kennedy kosmosekeskusest. See juhtub mitte varem kui 2024. aasta lõpuosa.

Kogenud meeskonda juhib lennu komandör Reid Wiseman, kellega koos lendavad kosmosesse mustanahaline mereväelendur Victor Glover ja kõige kauem kosmoses naine Christina Koch. Neile lisaks on meeskonnas veel kanada astronaut Jeremy Hansen, kelle kogemus on tunduvalt väiksem.

«See on suur päev. Meil on palju tähistada ning see on palju enam kui need neli nime, mis on välja kuulutatud,» ütles Glover.