Kameeleonmaja uus soojustus: kuumaga peegeldab, külmaga kogub soojust

Po-Chun Hsu juhitud Chicago ülikooli teadlaste tiim kasutas lahenduses vase põhist vesilahust, mis kiirgab infrapunakiirgust tugevalt tagasi. Seega on tegemist ideaalse lahendusega kuumadeks päevadeks. Vedelik on metallfooliumi ja läbipaistva grafeenilehe vahel, mis kaetud plaatina nanoosakestega.

Kuigi polaarsuse muutmiseks on vaja energiat, on selle hulk teadlaste sõnul kaduvväike võrreldes kasuga, mida saab uudsest fassaadimaterjalist. Kui maja on soojust neelav või peegeldav, pole oleku hoidmiseks elektritoidet vaja. Elektrit tarbitakse vaid ümberlülituse ajal.

Teadlaste mõõtmistulemuste ja arvutuste põhjal võiks taoline ehitusmaterjal vähendada keskmise hoone energiakulu 8,4 protsenti. See tähendab, et kuumal ajal peab vähem jahutama, külmal ajal aga vähem kütma.

Materjali katsetati esialgu küll väikeste kuuesentimeetrise läbimõõduga tükkidena, aga kui neid hakatakse tootma suurte plaatidena, võiks see aidata vähendada soojuskadusid ilma suuremate ümberehitusteta, kuna plaadid tuleksid üsna õhukesed ja on seega paigaldatavad olemasolevatele fassaadidele. Neid saaks nagu katusesindleid suuremateks pindadeks servi katvalt kokku panna. Lisaks saab plaate kohandada erinevate värvide kasutamiseks, sest vedelas olekus on materjal läbipaistev ja selle taha saab panna igasugust värvi pindasid, ilma et see mõjutaks materjali võimet neelata infrapunakiirgust. kameeleonmajad võivad seega muutuda ükskõik millist värvi või mustriliseks.