Costa Rica Monteverde, kus Nalini Nadkarni teeb suurema osa oma välitöödest, on koduks mitmetele tähelepanuväärsetele liikidele, sealhulgas maiaketsaalile (Pharomachrus mocinno). Kuid selgus, et terve ökosüsteem sõltub tagasihoidlikumast ja harvaesinevast organismide rühmast, mida nimetatakse epifüütideks. Just nende uurimiseks ja nende rolli mõistmiseks on pidanud Nadkarni ilmselt sadu kordi end pilve sikutama. Muul moel neist taimedest sotti saada polegi võimalik.