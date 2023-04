Tartu Ülikool osaleb uurimisvõrgustikus DARWIN EU tõenduspõhise terviseinfo jagamisel

«Rahvatervise toetamiseks ja parandamiseks on hädasti tarvis terviseteavet ravimite kasutamise kohta eri riikides, kuid riikideülest analüüsi on seni takistanud andmete ühilduvuse probleemid. Meie teadlased töötavad iga päev nende lahendamise nimel ja see on kindlasti üks põhjustest, miks meid võrgustikku kaasati,» ütles arvutiteaduse instituudi terviseinformaatika kaasprofessor Raivo Kolde. Tema sõnul on liitumine DARWIN EU andmevõrgustikuga ühelt poolt suureks tunnustuseks tehtud tööle, teiselt poolt annab see Eestile hea võimaluse teha tervisevaldkonnas rahvusvahelist koostööd. Ühinemise tulemusena lõimitakse Eesti terviseandmed laiemasse võrgustikku ning nende alusel tehtud tõenduspõhised järeldused ravimite kasutuse, ohutuse ja efektiivsuse kohta hakkavad mõjutama patsientide ravi kogu Euroopas.