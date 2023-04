Mikrofoniga taimi lindistanud teadlased avastasid, et veepuudus ja vigastused panevad floora ultrahelisagedustel nutma. Eelmisel neljapäeval teadusajakirjas Cell avaldatud katsete tulemused näitavad, et stressis taimed teevad kuuldavaid helisid, mis kostuvad mitme meetri kaugusele ja helitüüp vastab sellele, kui halb päev taimel olnud on.