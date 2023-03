Emeriitprofessor: narkomaanid rikuvad vette sattunud ohtlike ainetega ka looduskeskkonda

Naljakas (ja samas kurb) näide on tuua USA-st Lõuna-Californiast, kus hiljuti avastati, et 18,5 miljonit inimest said koos joogiveega pidevalt epilepsiavastaseid ja rahustavaid ravimeid.

Ehk oli see tänapäeva rahutus ühiskonnas isegi kasulik?

Ligi kakssada aastat on suudetud üht-teist jäätmete ja saasteainetega ette võtta. Näiteks Euroopas oli esimeseks reovete kogumise ja töötlemise süsteemiks inglise inseneri William Lindley poolt Saksamaal Hamburgis 1842. aastal ehitatud lahendus. Juba 1914. aastal avastasid kaks Manchesteri inseneri – Edward Arden ja William Lockett – aereeritud reovees iseenesest tekkiva mikroorganismide segakogumi – aktiivmuda, mis reovett puhastas. Tundus, et inimkond on igaveseks ajaks lahendanud oma elukondlike jäätmete kõrvaldamise probleemi.

Aga aeg läks, toimus tehnoloogia ja tööstuse tormiline areng ning reovette ilmusid tsüaniid, raskemetallid, püsivad orgaanilised saasteained ja palju muud, mille kõrvaldamine kujunes reoveetehnoloogias tõsiseks probleemiks. Ja juba 1980ndatel hakati rääkima veel uuest väljakutsest – ravimijääkidest, mida isegi hästi töötav reoveepuhastusjaam ei suuda täielikult eraldada.

Ravimijäägid ja narkootikumid jõuavad toidu sisse

Kust need ilmusid?

Globaalselt tarbitakse maailmas praegu ca 100 000 tonni aastas ravimeid (peamiselt põletikuvastaseid ja valuvaigisteid nagu ibuprofeen, paratsetamool, diklofenak jt) ning antibiootikume (sulfoonamiidid, tetratsükliin, penitsilliin, imidazol jt). Neile lisaks on viimasel ajal reovees üha rohkem tuvastatud narkootikume (nn illicit drugs).