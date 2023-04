Kuraator kinnitab ettevaatlikult 67 miljoni aasta vanuse skeleti külge terava küüsluu. See on Ameerika Ühendriikidest üheksas kastis Šveitsi saadetud Trinity nimelise türannosauruse viimane tükk. Saruse saatus selgub aprillis toimuval harulduste oksjonil.

Paleontoloog Thomas Holtz, kes on selliste eksemplaride müügi vastu, ütles AFP-le, et «mitmelt erinevalt isendilt pärit luude üheks skeletiks kokku sobitamine on eksitav ja kohatu.»