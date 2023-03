Teadlased muutsid bakterit nii, et sellega saab nüüd inimesi «süstida»

Bakteri Photorhabdus asymbiotica süstimissüsteem töötab tavaliselt ainult putukarakkudel. Meeskond muutis süsteemi struktuuri nii, et see tunneks ära ka teiste liikide rakke ja aktsepteeriks koormaid, sealhulgas Cas9 valku, mis on viis korda suurem kui süstla tavaline last. Meetod võib olla viis valgupõhiste ravimite manustamiseks ja lahendada ühe geeniredigeerimise suurimatest kitsaskohtadest: CRISPR-Cas9 süsteemi vajalikku kohta toimetamine.