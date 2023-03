Mida tähendab Eestile, kui siin hakatakse ammoniaaki tootma?

Rohetootmine tundub kõige mõistlikum

Tulemused näitavad, et ammoniaagi tootmise võime loomine on tehniliselt ja majanduslikult mõistlik, kui fookuses on roheline tootmine.

Oluline on ka märkida, et kui uuringute kohaselt on 2025. aastast ammoniaagi vajadus 1,5 miljonit tonni aastas, siis 2050. aastal juba 3 miljonit tonni. Nõudluse kahekordistumine tuleb tõenäoliselt just Läänemere regiooni merendussektorist, kus ammoniaaki nullsüsinikukütusena eriti vajatakse.