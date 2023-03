Tehnikaülikooli uus teadusprorektor Tiit Lukk: soovin näha tõhusamat koostööd Eesti ettevõtetega

Erialati on rahvusvaheliste doktorantide osakaal erinev: näiteks loodusteadustes on välisdoktorante vähem, samas võiks infotehnoloogias Eesti doktorante rohkem olla. Välistudengid toovad endaga kaasa unikaalse pagasi, kuid tasakaal on oluline, et säiliks eesti keelt kõnelev järelkasv, mis osades valdkondades kipub kaotsi minema.

Teine probleem on doktorantide motiveeritus, et nad ka lõpetaks. Praegune statistika on veidi kurvastav, sest ainult pooled kõigist doktorantidest jõuavad lõpetamiseni.

Olen ise õppinud ja töötanud aastaid väga rahvusvahelistes kollektiivides ja tean, kui rikastavalt ja maailma avardavalt mõjub kultuuriline mitmekesisus. Seetõttu soovin, et välistudengid tunneksid ennast TalTechis alati oodatuna. Üks põhjus, miks mind tõmbas Eestist kaugemale, oligi see, et siin tundus sel ajal natuke igav. Ameerikas oli koos palju rahvuseid kogu maailmast ja mul on hea meel tõdeda, et TalTechis õppides on võimalik täna sarnast kogemust saada. Ühtlasi tagab see juba õppima asudes soodsa pinnase, et teha ka tulevikus edukat rahvusvahelist koostööd.

Olite aastaid USAs. Mida saate oma rahvusvahelisest kogemusest teadusprorektori ametisse kaasa võtta?