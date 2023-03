Avalik pöördumine: uutest põlevkivikaevandustest tuleb loobuda

Pöördumisega soovivad allakirjutanud tulevaselt valitsuselt kokkuleppeid, mis ei lubaks uusi põlevkivikaevandusi, ning rõhutavad, et vaja on selget teekaarti, kuidas minna üle taastuvenergiale.

«Ainuüksi olemasoleva fossiilkütuste taristu kasutamine on piisav selleks, et me Pariisi kliimaleppega kokkulepitud eesmärki ei saavuta ning kliima soojeneb kahe kraadini, mis ületab inimkonna taluvuse piiri. Igasugused taastuvenergiale üleminekut takistavad või viivitavad investeeringud tulevad riigi pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ainult kahjuks. Eestil tuleb vältida tegevusi, mis lukustavad meid fossiilkütuste põhise majanduse lõksu kasvõi lühikeseks ajaks ning annavad hoogu kliimakriisile,» selgitas Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Piret Väinsalu.