ÜRO võttis vastu märgilise resolutsiooni kliimaõigluse kohta

«Koos teete te ajalugu,» ütles ÜRO peasekretär António Guterres ja rõhutas, et ehkki see on mittesiduv, aitab Rahvusvahelise Kohtu (ICJ) hinnang «võtta peaassambleel, ÜRO-l ja liikmesriikidel julgemaid ja tugevamaid kliimameetmeid, mida meie maailm nii hädasti vajab».