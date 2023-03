Botoxi süstimine otsmikku võib mõjutada emotsioonide tõlgendamise võimet. Pilt on illustreeriv.

Pärast Botoxi otsmikule süstimist reageerivad inimeste ajud emotsioone väljendavate nägude piltidele erinevalt. See võib tähendada, et süste saanud inimestel on keerulisem teiste emotsioone tõlgendada.