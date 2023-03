Teadlased leidsid Kuult vett

Kuud on pikalt kuivaks peetud, kuid viimase kümnendi jooksul on mitme missiooni käigus selgunud, et mineraalidesse lukustununa vett selle taevakeha pinnal siiski leidub. Ühendkuningriigi avatud ülikooli planetaarteaduste professor Mahesh Anand ütles AFP-le, eet päikesepaistelisel ajal on võimalik veemolekule «üle kuupinna hüppamas näha». «Me ei teadnud täpselt, kust need tulevad, ütles teadusajakirjas Nature Geoscience avaldatud uuringu kaasautor Anand.

Hiina teaduste akadeemia juhtimisel tehtud uuringu kohaselt on klaashelmed tõenäoliselt kuupinna veeringes domineeriv reservuaar.

Töörühm lihvis ja analüüsis Hiina Chang’e-5 kosmosesõidukiga 2020. aasta detsembris kogutud 117 klaashelmest ning leidis, et vee moodustumiseks vajalik vesinik tuleb päikesetuulest, mis laetud osakesi tervesse Päikesesüsteemi juhib. Vee teine koostisosa – hapnik – moodustab pea poole Kuu massist, kuigi ka see on kivimites ja mineraalides lõksus.

Helmed ise moodustuvad pisikestest Kuu pinda «pommitavatest» meteoriitidest. Pommitamisel tekkiv kuumus sulatab pinnast, mis jahtub ümarateks, umbes juuksekarva laiusteks klaashelmesteks.

Kõik see tähendab, et päikesetuul võib samamoodi vett viia ka teistele atmosfäärita Päikesesüsteemi kehadele nagu Merkuur või asteroidid.

Uuringu järgi võivad klaashelmed moodustada 3-5 protsenti Kuu pinnasest. Samuti võib kõigi Kuu klaashelmeste sees kokku olla umbes 300 miljardit tonni vett. Vee vabastamiseks on Anandi sõnul vaja umbes 100-kraadist kuumust.