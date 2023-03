BUUM ON TULEKUL ⟩ Tööstus püüab autoakude «musta massi» iga hinna eest taaskasutada

29-aastane teadur alles peenhäälestab oma meetodit, kuid on juba Euroopa Innovatsiooni - ja Tehnoloogiainstituudilt (EIT) oma jõupingutuste eest preemia saanud.

Kuna Euroopa on otsustanud sisepõlemismootoritega autod elektriliste vastu vahetada, on grafiidi ja muude akuelementide ringlussevõtt hädavajalik. Seda enam, et kontinent püüab üha vähem toorainete kättesaadavuse osas Hiinast sõltuda.