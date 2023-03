Eesti füüsik: Elon Musk on tõmmanud käima kosmosepsühhoosi sae – suur hulk inimesi võib surma saada

Inimesi kosmosesse meelitades on kujunemas üks suuremaid, osalt ka ärilisi, massipsühhoose inimkonna ajaloos. Isegi leebelt hinnates, on inimeste elusana Marsile jõudmine väga väikse tõenäosusega sündmus. Väiksem veel on lootus, et seal kosmoserändurid elusate ja tervetena tagasi jõuavad.