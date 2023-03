Tänavusele kohtumisele nobelistidega sõidavad Brita Laht ja Kattri-Liis Eskla

Brita Laht õpib Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 5. kursusel. Tema teadushuvi on alguse saanud juba gümnaasiumis ning ta on pälvinud tunnustusi noorteadlaste konkurssidel. Näiteks sai ta 2017. aastal esimese preemia Eesti õpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Samuti on ta olnud kaasautor mitmele teadusartiklile, mis käsitlevad infektsioonhaiguste mõju autoimmuunhaiguste tekkes. «Plaanin ka edaspidi jätkata teadustöö tegemist immunoloogia vallas, keskendudes arvatavasti diabeedi tekkemehhanismide uurimisele,» ütleb Brita Laht.

Hüpotermiat on seni vaadeldud kui passiivset tegurit raku füsioloogia mõjutamisel. «Minu teadustöö tulemused näitavad esimest korda, et hüpotermia aktiveerib signaaliraja, mis reguleerib antioksüdatiivset vastust rakkudes ja pakub kaitset oksüdatiivse stressi vastu. Selliste tegurite tuvastamine on ülioluline seetõttu, et aitab tulevikus meditsiinil jõuda hapniku puudusest tingitud kahjustuste vähendamiseni,» selgitab Kattri-Liis Eskla. Ta on osalenud paljudel praktilistel kursustel oma valdkonna tippkeskustes, sealhulgas Wellcome Trust Genome Centre’is (UK) ja Cold Spring Harbour Laboratory’s (CSHL, USA). «CSHL on absoluutselt tipptasemega keskus ja terviklik teadustaristu, kus praktiliselt igal nurgal on võimalik kohata Nobeli preemia laureaati,» ütleb ta.