Elukeskkonna mõju vaimsele tervisele on alahinnatud

Hiljutises inimarengu aruandes tõdetakse, et elukeskkonna hoidmine, kaitsmine ja planeerimine on rahvatervishoiu põhialus, sest füüsilise keskkonna tervis on otseses seoses inimeste vaimse ja füüsilise tervisega. Ometi iseloomustab Eesti asulate ruumiplaneeringut üha autokesksem ja loodusvaesem lähenemine, milles nähakse rohelust linnaruumis pigem kulu- kui tuluallikana.

Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professori Hans Orru sõnul on iga viienda haigestumise puhul tähtis osa ümbritseval keskkonnal. «Ühelt poolt põhjustab keskkonnasaaste otsest toksilist mõju, mis väljendub haigestumuses ja varajases suremuses. Teisalt toovad õhusaaste ja müra kaasa häirituse ja mure, millele on siiani oluliselt vähem tähelepanu pööratud. See põhjustab stressi ja uneprobleeme, mis võivad viia krooniliste haigusteni. Näiteks esineb suur häiritus liiklusmürast igal kümnendal Tallinna ja Tartu elanikul ning pea sama suur osa Ida-Virumaa elanikest peab õhusaastet talumatult häirivaks,» selgitas Orru. Seejuures on tema sõnul suurim probleem just õhusaaste, mis põhjustab Eestis igal aastal enam kui tuhat varajast surma. Tervist mõjutavad ka kliimamuutuste tõttu sagenevad kuumalained. «Need on tegurid, mille puhul oleks nii linnaruumis asuvatel rohe- kui ka sinialadel märkimisväärne leevendav mõju,» sõnas Orru.